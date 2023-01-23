『アコースティックギター 38インチ 初心者入門セット 練習ギター 初心者 ソフトケース付き ギター・簡易教則（日本語）付き (ブラック セッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 59分に出品され04月13日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,751円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アコースティックギター 38インチ 初心者入門セット 練習ギター 初心者 ソフトケース付き ギター・簡易教則（日本語）付き (ブラック セッ



【商品説明】

・【チューニングについて】：初めてのチューニングには直ぐに狂うのは珍しいことではありませんが、新しいギターと弦が慣れるためにはチューニングの繰り返しには何回もすることが必要があり、しばらく弾いてみると音程が合うようになります。ギターは精度の高いギア式ペグを搭載し，より精度高く調整でき、チューニングもより安定で狂いにくいです。さらに使いやすいチューナーも付属しており、初めてギターを手にした初心者でも簡単にチューニングできます。

・【充実の入門セット】：何を買えばよいのか迷いがちな初心者・入門者の方も、適切なサイズ，38インチは最も広く使用されているサイズです。 子供も大人もこのサイズのギターを安心し



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。