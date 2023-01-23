『アウトドア チェア 天然竹 耐荷重 150kg 折りたたみ 軽量 コンパクト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 11分に出品され03月19日 03時 11分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドア チェア 天然竹 耐荷重 150kg 折りたたみ 軽量 コンパクト
【商品説明】
・※サイズ・重量には多少の誤差が生じる場合がございます。 ※お使いのモニター環境などにより、掲載画像と実際の商品の色味が若干異なる場合がございます。
・※多少のキズ・ヨゴレ等がある場合がございます。 ※仕様は予告なく変更される場合がございます。
・型番：LS-CBCHAIR 素材：キャンバス 天然竹 ステンレス ※収納袋付属
・本体サイズ：W45×D55×H66cm 折り畳みサイズ：W17×H87cm 梱包サイズ：W17×D86×H10cm
・耐荷重：150kg 本体重量：3kg 梱包重量：3.6kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7750円
720 入札履歴
終了
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