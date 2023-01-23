『エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート ペットゲート 階段 ベビーフェンス 突っ張り式 ダブルロック オートクローズ機能 前後【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 14時 17分に出品され04月03日 14時 17分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート ペットゲート 階段 ベビーフェンス 突っ張り式 ダブルロック オートクローズ機能 前後



【商品説明】

・【オートクローズ機能/前後両開き】オートロック式、開けた後自動で戻ります。また、90度以上開いた場合のみ扉が開いたままにキープできます。本商品は180度のシャフトを採用しています。ドアは両方向に開閉でき、出入りがとてもラクラク。

・【取り付け簡単】二つの設置方法：?突っ張り式取り付け方 壁への突っ張り式の設置方法ですので、穴を開ける必要なく、突っ張るだけで簡単に設置できます。?穴あけ式取り付け方 安全のため、本品を階段の階上付近や縁側の降り口やガラス戸の近くなどに取り付けたい場合は、壁に穴をあける必要があります。箱に固定部品を付きます。

・【注意事項】設置前ではドア部分が本体と引っかからず、閉まら



【サイズ】

高さ : 5.99 cm

横幅 : 74.93 cm

奥行 : 77.98 cm

重量 : 5.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。