『コールマン(Coleman) 寝袋 マルチレイヤースリーピングバッグ 2000034777【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 24分に出品され03月04日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 マルチレイヤースリーピングバッグ 2000034777
【商品説明】
・3つのレイヤーを組み合わせても分割しても使用可能
・4シーズン対応のスリーピングバッグ
・付属品:収納ケース
・使用時サイズ:約 90×200cm
・収納時サイズ:約52×29×38cm
・材質:表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 中綿/ポリエステル
・重量:4.9kg
【サイズ】
高さ : 36.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 5.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
クイックキャンプ QUICKCAMP アウトドア キャンプ クイックセットアップ GIコット ブラック 折りたたみ 折り畳み ワンタッチ コ
¥ 7750
キャンプマット インフレーター マット 撥水加工 ワイド設計 幅70cm 厚さ8cm アイボリー
¥ 7750
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 7750
BISINNA 封筒型寝袋 ?幅サイズ シュラフ インナーライナー付き 春用 夏用 秋用 歩けるねぶくろ 最低適用温度約15℃（快適な温度2
¥ 7749
水陸両用 エアークッションテント オレンジ
¥ 7749
水陸両用 エアークッションテント ブルー
¥ 7749
水陸両用 エアークッションテント パープル
¥ 7749
水陸両用 エアークッションテント スカイブルー
¥ 7749
水陸両用 エアークッションテント グリーン
¥ 7749
KingCamp 寝袋 シュラフ 二人用 封筒型 ワイドサイズ 冬用 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 オールシーズン
¥ 7749
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ベースキャンプ フレキシブルシステム 快適温度-2度?-5度 オリーブ/テレインカモ 3シーズン対応
¥ 7749
ogawa(オガワ) 寝袋 コンパクトシュラフUL 最低使用温度15度 1072
¥ 7748
JHUNSWEN エアーベッド ふんわり柔らか シングル 電動ポンプ付き 長さ191×幅99×厚さ46 耐荷重300kg 高反発 極厚 収納
¥ 7748
プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット180 PMT180 Mグレー(MGRY)
¥ 7747
PIETAS キャンプマット 車中泊マット 厚手 特殊ウレタン 軽量 インフレーターマット 8cm (Coyote)
¥ 7747
WOLF WALKER エアーマット キャンプマット ２人用 エアマット ER ダブル キャンプマット 二人用パッド- インフレター エアー
¥ 7747
Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 8°Cまでに向上 静電気防止ベロアフリースとサーモライトのインナーシュラフ 12°Cま
¥ 7747
KingCamp エアーマット 自動膨張 エアーベッド 枕一体式 防水 折りたたみ インフレータブルマット キャンプマット コンパクト お昼
¥ 7746
落札価格7750円
599 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！