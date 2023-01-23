『コールマン(Coleman) 寝袋 マルチレイヤースリーピングバッグ 2000034777【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 24分に出品され03月04日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 マルチレイヤースリーピングバッグ 2000034777



【商品説明】

・3つのレイヤーを組み合わせても分割しても使用可能

・4シーズン対応のスリーピングバッグ

・付属品:収納ケース

・使用時サイズ:約 90×200cm

・収納時サイズ:約52×29×38cm

・材質:表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 中綿/ポリエステル

・重量:4.9kg



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 5.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。