『LEKI(レキ) スピンショート 1300438 190 190ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 51分に出品され04月16日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LEKI(レキ) スピンショート 1300438 190 190ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.30 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7750円
902 入札履歴
終了
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