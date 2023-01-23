『LEKI(レキ) スピンショート 1300438 190 190ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 51分に出品され04月16日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

LEKI(レキ) スピンショート 1300438 190 190ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。