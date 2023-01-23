『ドイツレベル 3Dパズル エッフェル塔 ペーパークラフト 00150【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 42分に出品され03月26日 23時 42分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイツレベル 3Dパズル エッフェル塔 ペーパークラフト 00150



【商品説明】

・LEDライトギミック付き(別途、単3電池2本が必要です。)

・この商品は完成品ではありません。組み立てが必要です。

・ピース数:84

・完成時サイズ:全長39cm×全幅36cm×全高78cm



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。