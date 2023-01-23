『(まとめ)エレコム デジカメ用USBケーブル(microB) DGW-AMBF05BK〔×5セット〕〔代引不可〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 20分に出品され03月24日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 (まとめ)エレコム デジカメ用USBケーブル(microB) DGW-AMBF05BK【×5セット】 【ジャンル・特徴】 デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。[USB2，0 Standard-A/micro-B] [ DGW-AMBF05BK ]
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(まとめ)エレコム デジカメ用USBケーブル(平型mini8pin) DGW-F8UF05BK〔×5セット〕
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(まとめ)エレコム デジカメ用USBケーブル(microB) DGW-AMBF05BK〔×5セット〕
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落札価格7749円
135 入札履歴
終了
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