『雑穀シリーズ 国内産 十六雑穀米(黒千石入り) 75g(15g×5袋) 30入 Z01-025 同梱・代引不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 10分に出品され03月30日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 雑穀ブレンダーがおいしさを追求して絶妙な配合で作り上げた雑穀米。 生産国:日本 商品サイズ:190mm×120mm×25mm 重量:85g 内容量:75g(15g×5袋) 賞味期間:545日