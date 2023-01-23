『マリ・クレール カジュアルドレス スクエアドット柄 ノースリーブワンピース ゴルフウェア レディース 713403 マルチカラー L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 11分に出品され03月24日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マリ・クレール カジュアルドレス スクエアドット柄 ノースリーブワンピース ゴルフウェア レディース 713403 マルチカラー L
【商品説明】
・メイン素材: ナイロン：52%ポリエステル：48%
・素材構成: ナイロン：52%ポリエステル：48%
・ワンピース ガラ
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マリ・クレール カジュアルドレス スクエアドット柄 ノースリーブワンピース ゴルフウェア レディース 713403 マルチカラー L
¥ 7749
マリ・クレール カジュアルドレス スクエアドット柄 ノースリーブワンピース ゴルフウェア レディース 713403 マルチカラー L
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落札価格7749円
312 入札履歴
終了
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