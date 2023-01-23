『三洋化成 透明ホース 14×16 50m ドラム巻 TM-1416D50T 1巻【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 31分に出品され05月05日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 三洋化成 透明ホース 14×16 50m ドラム巻 TM-1416D50T 1巻 【ジャンル・特徴】 流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 [ TM-1416D50T ]
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落札価格7749円
650 入札履歴
終了
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