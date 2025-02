アクアリウム 水槽 置物 20 Seachem 3 Pack of pH Alert Devices， Continuously Monitors Freshwater for 3【お歳暮】

商品情報

アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 20 Seachem 3 Pack of pH Alert Devices, Continuously Monitors Freshwater for 3 to 6 Months Each

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):Seachem pHアラートデバイス3パック、それぞれ3〜6ヶ月間淡水を継続的にモニターする。

型番:20

関連:アクアリウム,水槽,置物,インテリア,海外モデル,アメリカ,輸入物