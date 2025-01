アクアリウム 水槽 置物 Aquarium Test Tube Holder， Hand-Made Rack， with 8 Holes and 8 Drying Poles， c【2024年最新】

商品情報

アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 Aquarium Test Tube Holder, Hand-Made Rack, with 8 Holes and 8 Drying Poles, customised for use with Aquarium Test Tubes Including API Test Tubes, by Tililly Concepts

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):水槽試験管ホルダー、手作りラック、8つの穴と8つの乾燥ポール、API試験管を含む水槽試験管を使用するためにカスタマイズ、Tililly Conceptsによって。

型番:

海外サイズ:8 Slots 8 Poles

関連:アクアリウム,水槽,置物,インテリア,海外モデル,アメリカ,輸入物