『アクアリウム 水槽 置物 Aquarium Test Tube Holder， Hand-Made Rack， with 8 Holes and 8 Drying Poles， c【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 24分に出品され03月11日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 Aquarium Test Tube Holder， Hand-Made Rack， with 8 Holes and 8 Drying Poles， customised for use with Aquarium Test Tubes Including API Test Tubes， by Tililly Concepts

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商品名（自動翻訳）：水槽試験管ホルダー、手作りラック、8つの穴と8つの乾燥ポール、API試験管を含む水槽試験管を使用するためにカスタマイズ、Tililly Conceptsによって。

型番：

海外サイズ：8 Slots 8 Poles

関連：アクアリウム，水槽，置物，インテリア，海外モデル，アメリカ，輸入物