『ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬用 3kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 38分に出品され03月30日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬用 3kg



【商品説明】

・内容量：3kg



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。