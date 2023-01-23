『ペットサプリメント動物用健康食品 犬猫用牛樟芝カプセル ９０粒 ベニクスノキタケ・紅樟芝【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 02時 47分に出品され05月13日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用サプリメント
原木栽培牛樟芝(ベニクスノキタケ)子実体エキス粉末入りカプセル
１袋９０粒２０．７ｇ（２３０ｍｇ×９０粒）
１粒あたり１２３円（税込）
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落札価格7749円
981 入札履歴
終了
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