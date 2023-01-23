『スノーピーク(snow peak) サーモタンブラー470 ブラックTW-470-BK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 09時 05分に出品され03月26日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) サーモタンブラー470 ブラックTW-470-BK
【商品説明】
・容量:470ml
・本体サイズ:Φ84×150mm 重量:215g
・材質:本体/本体(内側)/ステンレス(外側ポリエステル塗装)/ボトムカバー/シリコンゴム
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 11.61 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7749円
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終了
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