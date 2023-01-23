『LED蛍光灯 直管 40W形 昼白色 太陽光に最も近い自然光 120cm 天井照明 高輝度 2300LM G13口金 グロー式 スタータ不要【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 04時 03分に出品され04月05日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LED蛍光灯 直管 40W形 昼白色 太陽光に最も近い自然光 120cm 天井照明 高輝度 2300LM G13口金 グロー式 スタータ不要
【商品説明】
・グロースターター式器具専用 LED蛍光灯&両側給電（片ピン・両ピン兼用）昼白色（5000K-5200K）全光束2300ルーメン 消費電力18W 電圧(AC85-265V)に対応 G13口金 T8型(※T5非対応) 長さ：120cm 高演色性RA82同等以上
・取り付け簡単：?グロー式の場合グロー球（点灯管）を外すだけで使用可能です（節電・安全性のため、安定器を取り外す配線工事をお勧め）?ラピッド式とインバーター式はバイパス
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 124.00 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7749円
964 入札履歴
終了
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