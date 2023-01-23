『BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ イエロー 12球入【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 04時 19分に出品され03月11日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴルフボール

【商品名】

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ イエロー 12球入



【商品説明】

・ボールの柔らかさ:全番手でソフトな打感

・ボールタイプ:ディスタンス系

・弾道:つかまる高弾道

・推奨ヘッドスピード:~38m/s

・構造:飛距離・直進性追求4ピース



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。