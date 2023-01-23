『送料無料！ ミズノ 野球 【ミズノプロ】 ボールケース兼グラブケース (28L) 1FJB100209【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 06時 22分に出品され03月11日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球 / バッグ／ケース / その他
新機能スプリットストラップ搭載、グラブケースとしても使用可能
サイズ
L35×W26×H30cm
カラー
09：ブラック
素材
合成皮革（PVC）
原産国
中国製
重量
約2210g
容量
約28L
発売シーズン
2021年春夏
【メーカー取り寄せ商品】
こちらの商品はメーカー手配の為、完売の場合もございます。在庫の有無・納期のご連絡はご注文受付メールにてご確認下さい。
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落札価格7749円
690 入札履歴
終了
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