『送料無料！ ミズノ 野球 【ミズノプロ】 ボールケース兼グラブケース (28L) 1FJB100209【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 06時 22分に出品され03月11日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 野球 / バッグ／ケース / その他

新機能スプリットストラップ搭載、グラブケースとしても使用可能



サイズ

L35×W26×H30cm

カラー

09：ブラック

素材

合成皮革（PVC）

原産国

中国製

重量

約2210g

容量

約28L

発売シーズン

2021年春夏



【メーカー取り寄せ商品】

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