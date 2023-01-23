『ランコム ポエム EDP SP （女性用香水） 100ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 20分に出品され04月13日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポエム オーデパルファム スプレー／LANCOME／女性用香水／レディースフレグランス／透明感あふれるフローラルフレグランスです。成分の全てを花で統一。コントラストがある花々の香りのハーモニーが心地よく響きます。太陽がふりそそぐ庭を感じさせるような香りです。／1〜3日（土日祝除く）以内に発送します。