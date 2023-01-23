『純正Sennheiser GSA 301 交換用イヤーパッドクッション SENNHEISER GSP 300 GSP 301 GSP 302【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 02時 28分に出品され04月08日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

純正Sennheiser GSA 301 交換用イヤーパッドクッション SENNHEISER GSP 300 GSP 301 GSP 302 GSP 303 GSP 350 ゲーム用ヘッドフォンヘッドセット用



【商品説明】

・イヤーパッドは、低反発素材コア付きのソフトレザーレット素材でできています。 イヤーパッドの背面にプラスチックアタッチメントが統合されています。

・イヤーパッドはゼンハイザーモデルに適合します:GSP 300、GSP 301、GSP 302、GSP 303、GSP 350ヘッドフォン。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法:4.3インチ×2.8インチ(109mm×71mm)。 ブラック。

CMR-X075MQD3C4

【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 11.10 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。