『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB CB カフェブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量34【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 21分に出品され04月21日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB CB カフェブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量34
【商品説明】
・内寸 長さ86cm×奥行き15cm×深さ27cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ90cm×奥行き19cm×高さ30cm
・日本製
・木製 深型スリムプランター90 容量・約34リットル
・色はカフェブラウン
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
355 入札履歴
終了
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