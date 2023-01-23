『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB CB カフェブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量34【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 21分に出品され04月21日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB CB カフェブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量34



【商品説明】

・内寸 長さ86cm×奥行き15cm×深さ27cm

・土を直接入れて野外で使用できます！

・外寸 長さ90cm×奥行き19cm×高さ30cm

・日本製

・木製 深型スリムプランター90 容量・約34リットル

・色はカフェブラウン



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。