『ogawa(オガワ) 寝袋 コンパクトシュラフUL 最低使用温度15度 1072【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 19分に出品され03月21日 13時 19分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) 寝袋 コンパクトシュラフUL 最低使用温度15度 1072
【商品説明】
・サイズ:長さ200×上部70・下部50cm
・パッキング:22×径12cm
・使用シーズン:サマーシーズン(適用温度15から)
・素材:表地/ナイロン(ダイヤモンドリップストップ)、裏地/ナイロン、中綿/ポリエステルマイクロファイバー150g
・総重量:約540g
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 30.10 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
376 入札履歴
終了
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