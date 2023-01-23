『山善 デスク ラック (スライドできる) 幅90-143.5? 頑丈(全体耐荷重30?) 奥行29×高さ71? 机 シェルフ PCデスク 勉【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 16時 38分に出品され04月03日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

山善 デスク ラック (スライドできる) 幅90-143.5? 頑丈(全体耐荷重30?) 奥行29×高さ71? 机 シェルフ PCデスク 勉



【商品説明】

・お客様組立品

・品質:東証プライム(株)山善で扱うすべての商品は、国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格しております

・本体サイズ:幅90-143.5×奥行29×高さ71?(天板有効寸法:90×29?)

・耐荷重:全体:80?[デスク天板:30?、ラック天板:20?、棚板:1枚当たり5kg]



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 35.50 cm

奥行 : 102.00 cm

重量 : 20.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。