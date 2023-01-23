『MAG(マグ) 置き時計 デジタル LED 時計 デジブラン 置き掛け兼用 黒 W-790BK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 38分に出品され03月25日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAG(マグ) 置き時計 デジタル LED 時計 デジブラン 置き掛け兼用 黒 W-790BK
【商品説明】
・夜間は自動で明るさを抑える減光機能付き
・本体サイズ：(約)高さ12.1×幅31.2×奥行き3.9cm
・機能・仕様：夜間自動減光機能 (午後10時～午前6時59分59秒)、12/24時間表示切替、LED表示（白色）
・離れた場所からでも見やすい白色LEDを使ったデジタル時計
・電源：交流式（コード：約180cm）
離れた場所からでも見やすい白色LEDを使ったデジタル時計置いても掛けても使える兼用モデル夜間は自動で明るさを抑える減光機能付きインテリアとして合わせやすいシンプルなデザイン
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
54 入札履歴
終了
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