MAG(マグ) 置き時計 デジタル LED 時計 デジブラン 置き掛け兼用 黒 W-790BK【2024年最新】

商品情報

【商品名】

MAG(マグ) 置き時計 デジタル LED 時計 デジブラン 置き掛け兼用 黒 W-790BK



【商品説明】

・夜間は自動で明るさを抑える減光機能付き

・本体サイズ：(約)高さ12.1×幅31.2×奥行き3.9cm

・機能・仕様：夜間自動減光機能 (午後10時～午前6時59分59秒)、12/24時間表示切替、LED表示（白色）

・離れた場所からでも見やすい白色LEDを使ったデジタル時計

・電源：交流式（コード：約180cm）

離れた場所からでも見やすい白色LEDを使ったデジタル時計置いても掛けても使える兼用モデル夜間は自動で明るさを抑える減光機能付きインテリアとして合わせやすいシンプルなデザイン



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。