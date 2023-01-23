『西川 (Nishikawa) 毛布 ブルー 140×200? 綿毛布 洗える 日本製 マイヤー 通年使える 綿100% CNK1611【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 42分に出品され03月28日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 (Nishikawa) 毛布 ブルー 140×200? 綿毛布 洗える 日本製 マイヤー 通年使える 綿100% CNK1611
【商品説明】
・140×200?
・四方巾広綿ヘム仕様
・家庭洗濯可(洗濯ネットをご使用下さい)
・生産国:日本
・素材:綿100%
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 36.50 cm
奥行 : 50.01 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
61 入札履歴
終了
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