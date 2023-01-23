『西川 (Nishikawa) 毛布 ブルー 140×200? 綿毛布 洗える 日本製 マイヤー 通年使える 綿100% CNK1611【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 42分に出品され03月28日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) 毛布 ブルー 140×200? 綿毛布 洗える 日本製 マイヤー 通年使える 綿100% CNK1611



【商品説明】

・140×200?

・四方巾広綿ヘム仕様

・家庭洗濯可(洗濯ネットをご使用下さい)

・生産国:日本

・素材:綿100%



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 50.01 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。