『[エアウォーク] デイパック SDGsリュック BKWH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 13時 20分に出品され04月09日 13時 20分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最近サスティナブルを打ち出す傾向にあり、モノづくりは未来のことを考えて取り組んでいます。学生や大人にもSDGsに参加していると意味づけたく再生ポリエステルを使ったシリーズになります。ファスナーは、YKKのタフジッパーを使用、開け閉めがスムーズで丈夫です。表生地は、撥水、ポリ600Dペットボトル再生生地を使用、裏地は、抗菌防カビ加工が施されています。大きさは約25Lのデイパック。学生の通学に適しているアイテムです。前面ポケットがあり、内装は15インチ位のPCが収納可能です。本体にB4は収納可能です。両サイドに傘やペットボトルが入るメッシュポケットがあります。肩ヒモには、チェストベルトが付いているので自転車等乗った時に固定して背負えます。
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落札価格7748円
610 入札履歴
終了
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