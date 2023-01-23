『モズ リュック EVERY-ZZCI レディース ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 24分に出品され04月05日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュック EVERY-ZZCI レディース ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ32cmxヨコ31cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・持ち手の全長:22.5cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
662 入札履歴
終了
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