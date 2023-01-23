『トーラ ミニトート カウレザー レディース ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 32分に出品され04月12日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ ミニトート カウレザー レディース ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ19cmxヨコ25cmxマチ16cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・持ち手の全長:35cm

・留め具の種類: ヒモ

・表地: レザー

・重量:400g



【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 30.23 cm

奥行 : 30.23 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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