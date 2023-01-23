『ムスタッシュ ショルダーバッグ メンズ メッセンジャーバッグ 大容量 軽量 A4 PC対応 MJT-4574 グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 02時 41分に出品され05月05日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ショルダーバッグ メンズ メッセンジャーバッグ 大容量 軽量 A4 PC対応 MJT-4574 グレー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

ショルダーバッグ

メンズ

メッセンジャーバッグ

大容量

軽量

A4

PC対応

MJT-4574

グレー