『eXtremeRate ps5コントローラーBDM-010&BDM-020に対応用プログラムできるライズ2.0リマップキット（BDM-030【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 17時 01分に出品され05月09日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
eXtremeRate ps5コントローラーBDM-010&BDM-020に対応用プログラムできるライズ2.0リマップキット（BDM-030
【商品説明】
・ps5コントローラーeXtremeRate Ledキット＆クリックトリガーキット＆フェイスクリックキットに対応できます。
・バックボタンには最大15個のボタンを割り当てることができます。
・人間工学に基づいたプログラム可能な背面ボタンのアタッチメント2つが追加されました。
・取り付けが簡単で、はんだ付けはオプションです。YouTubeで「eXtremeRate RISE 2.0 Remap Kit for ps5」または「RiirzxrXACo」を検索して、インストールビデオガイドをご覧ください。
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
908 入札履歴
終了
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