『観葉植物 ストレリチア・レギネ バードオブパラダイス 極楽鳥花 8号(中鉢)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 16時 07分に出品され04月15日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
観葉植物 ストレリチア・レギネ バードオブパラダイス 極楽鳥花 8号(中鉢)
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7748円
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