『molten(モルテン) バスケットボール 小学生用 5号球 検定球 BG5000 オレンジ×アイボリー B5G5000【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 38分に出品され04月15日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,747円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール 小学生用 5号球 検定球 BG5000 オレンジ×アイボリー B5G5000
【商品説明】
・Certified Ball
・For elementary school students
・In order to improve the product， we may change the standard， improve specifications， and change the production location without prior notice. Please be aware of
・Please be careful not to inflate too much
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7747円
890 入札履歴
終了
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