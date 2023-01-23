『ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ホワイト WF-C【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 02時 22分に出品され04月07日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ホワイト WF-C500 WZ
【商品説明】
・安心の基本性能 本体5.4ｇ ケース35gの超軽量小型 小型ながら高いバッテリー性能 コンパクト設計で20時間再生
・左右同時接続 左右同時伝送方式採用でスマホを選ばず 途切れにくい接続と低遅延
・防滴 防滴性能IPX4なので、雨や汗を 気にせずに音楽を楽しむことができる
・高音質かつ自分好みに調整可能 高音域から低音域までバランスが良好で、かつボーカルが自然で明瞭 DSEEで圧縮された音源をCD音質相当まで補完し、自分好みの音質に調整も可能
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落札価格7746円
227 入札履歴
終了
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