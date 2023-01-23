『Ladoogo Reflective Dog Collar Padded with Soft Neoprene Breathable Adjustable Nylon Dog Collars for Small Medium Large Dogs (Collar+Leash L Neck 19in【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 03時 26分に出品され04月20日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Ladoogo Reflective Dog Collar Padded with Soft Neoprene Breathable Adjustable Nylon Dog Collars for Small Medium Large Dogs (Collar+Leash L Neck 19""-23.5""， Vivid Blue)ブランド：ladoogo商品サイズ：Large (Pack of 1)高さ：3.2 cm横幅：20.1 cm奥行：22.9 cm 商品番号：色：Vivid Blue Collar+Leash素材：Neoprene