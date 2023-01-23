『Ladoogo Reflective Dog Collar Padded with Soft Neoprene Breathable Adjustable Nylon Dog Collars for Small Medium Large Dogs (Collar+Leash L Neck 19in【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 43分に出品され03月26日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Ladoogo Reflective Dog Collar Padded with Soft Neoprene Breathable Adjustable Nylon Dog Collars for Small Medium Large Dogs (Collar+Leash L Neck 19""-23.5""， Vanilla)ブランド：ladoogo商品サイズ：Large (Pack of 1)高さ：3.5 cm横幅：20 cm奥行：23.2 cm 商品番号：色：Vanilla Collar+Leash素材：Neoprene