『EcoBark Dog Leash - 5 FT Soft Comfort Leashes with Padded Handle - Strong Durable Heavy Duty - Train【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 20時 07分に出品され04月04日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名EcoBark Dog Leash - 5 FT Soft Comfort Leashes with Padded Handle - Strong Durable Heavy Duty - Training and Pulling for Small， Medium or Large Dogs - Great for Control， Dog Training & Walking (Yellowブランド：EcoBark商品サイズ：5 Foot (Pack of 1)高さ：2.5 cm横幅：5.1 cm奥行：14.5 cm 商品番号：860001503913色：Yellow素材：Neoprene