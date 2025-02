EcoBark Dog Leash - 5 FT Soft Comfort Leashes with Padded Handle - Strong Durable Heavy Duty - Train【コストコ お買い得】

商品情報

商品名EcoBark Dog Leash - 5 FT Soft Comfort Leashes with Padded Handle - Strong Durable Heavy Duty - Training and Pulling for Small, Medium or Large Dogs - Great for Control, Dog Training & Walking (Yellowブランド:EcoBark商品サイズ:5 Foot (Pack of 1)高さ:2.5 cm横幅:5.1 cm奥行:14.5 cm 商品番号:860001503913色:Yellow素材:Neoprene