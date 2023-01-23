『リズム時計工業(Rhythm) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル143 連続秒針 小ぶり 掛置兼用 インテリアクロック RHYTHM【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 18時 49分に出品され04月23日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム時計工業(Rhythm) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル143 連続秒針 小ぶり 掛置兼用 インテリアクロック RHYTHM



【商品説明】

・サイズ：Φ25x4.4cm

・ムーブメント：電波時計

・付属:置き用スタンド付

・使用電源：アルカリ単3形×1本(別売)

・秒針：連続秒針（流れる様に動いて静か）



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。