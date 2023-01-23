『ottostyle.jp キャスター付 カウンターチェア 2WAY(肘掛け/背もたれ) ブラック 座面高さ約56?69cm ガス昇降 360【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 33分に出品され03月04日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カウンターチェア
【商品名】
ottostyle.jp キャスター付 カウンターチェア 2WAY(肘掛け/背もたれ) ブラック 座面高さ約56?69cm ガス昇降 360
【商品説明】
・※こちらの商品はお客様組み立てとなります。（工具は付属しております。）
・※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
・サイズ 本体 : (約)47cm×55cm×75～88cm 座面の高さ : (約)56cm～69cm
・材質 スチール(クロムメッキ) / 合成皮革(PU) / ウレタンフォーム
・重量 (約)5.2kg
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 47.40 cm
奥行 : 48.60 cm
重量 : 6.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
657 入札履歴
終了
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