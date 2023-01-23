『ＡＬＥＧ Hf形直管蛍光ラン プFHF32EX-N昼白色10本入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 48分に出品され03月21日 01時 48分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
高周波点灯専用の直管蛍光灯です。
専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より効率がよく、省電力になります。
色：昼白色
定格電力：32W
外形寸法（幅）[mm]：1198
外形寸法（管径）[mm]：26
直径[mm]：26
定格寿命：12000時間
明るさ：3500lm
明るさ（高出力点灯時）：4900lm
注意事項：Hf専用器具で使用してください。
1箱入数：10本
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)》 32W ナチュラル色(3波長形昼白色) FH
¥ 7744
TOSHIBA メロウZロングライフ 環形蛍光ランプ 40W形 クリア電球色 FCL40ELC/38LL
¥ 7743
ELPA 口金変換アダプター E26→E17 耐熱・磁器製 B-2617H
¥ 7742
パナソニック ケース販売 10個セット コンパクト形蛍光灯 18W ナチュラル色(3波長形昼白色) ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ
¥ 7741
NEC LED キッチン 手元灯 昼白色 HWDG22001
¥ 7739
パナソニック ツイン蛍光灯（蛍光ランプ） ツイン2 18形 クール色 10個入り FDL18EX-D
¥ 7735
Hzfluo LED蛍光灯 器具一体型 2灯式 120cm 一般蛍光灯40W型(高輝度) x2灯相当 4000lm 36W ACプラグ付 プ
¥ 7734
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 18W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) FPL18EX-L_set
¥ 7731
丸形LEDランプ ペンダント用 30形+40形 昼光色・昼白色・電球色 LDCL3040SS/D・N・L/29-P (2個セット) アイリスオーヤマ
¥ 7728
作業灯 アイリスオーヤマ LED ワークライト投光器 防雨型 屋内・屋外兼用 2000lm LWT-2000CK
¥ 7727
パナソニック 蛍光水銀灯(旧称:パナスーパー水銀灯) 一般形 100形 HF100X
¥ 7727
(エイコ) Eiko 05251???SP13/27-4P T4 ウォームホワイト ツイストピンベース コンパクト蛍光灯電球 Pack of
¥ 7725
パナソニック パルックボールプレミア D25形 電球色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1450 lm EFD25EL20H
¥ 7723
FML9EXLF3 パナソニック ツイン蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 9W形 3波長形電球色 10個セット FML9EX-LF3
¥ 7721
MGMT 16/20/30形直管LEDライト 昼白色 1本（グロー、ラピッド、AC直結方式対応）
¥ 7721
オーム電機 LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 デスクスタンド ランプ ODS-LDC6K-W 06-1850 OHM ホワイト
¥ 7721
led蛍光灯 40w 120cm 120 40形 蛍光灯 40w形 led 直管 40型 40 ラピッド式 ラピッドスタート ラピッド ラピ
¥ 7720
NEC 電球形蛍光ランプ 《コスモボール》 60W形 E26口金 電球色 EFD15EL/12-C5
¥ 7714
落札価格7746円
664 入札履歴
終了
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