『ＡＬＥＧ Hf形直管蛍光ラン プFHF32EX-N昼白色10本入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 48分に出品され03月21日 01時 48分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高周波点灯専用の直管蛍光灯です。

専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より効率がよく、省電力になります。



色：昼白色

定格電力：32W

外形寸法（幅）[mm]：1198

外形寸法（管径）[mm]：26

直径[mm]：26

定格寿命：12000時間

明るさ：3500lm

明るさ（高出力点灯時）：4900lm

注意事項：Hf専用器具で使用してください。



1箱入数：10本