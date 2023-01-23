『ottostyle.jp 猫爪とぎポール つめとぎ キャットツリー 据え置き 120cmロングタイプ 極太(直径約20cm) ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 58分に出品され03月23日 08時 58分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 猫雑貨、オーナーズグッズ

【商品名】

ottostyle.jp 猫爪とぎポール つめとぎ キャットツリー 据え置き 120cmロングタイプ 極太(直径約20cm) ベージュ



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 25.50 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 12.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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