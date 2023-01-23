『イーストボーイ ショルダーバッグ Venus 合皮ショルダーバッグ 3219031 レディース チョコレート×シルバー(180)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 29分に出品され03月20日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ ショルダーバッグ Venus 合皮ショルダーバッグ 3219031 レディース チョコレート×シルバー(180)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: [素材]表地：合成皮革 裏地：ポリエステル 100％

・商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。

・大人っぽく高級感があるVenusのショルダーバッグ。

・大人気ショルダーバッグの合皮バージョンです。

・性別:レディース

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 31.90 cm

奥行 : 37.29 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イーストボーイ

ショルダーバッグ

Venus

合皮ショルダーバッグ

3219031

レディース

チョコレート×シルバー(180)