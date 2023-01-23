『イーストボーイ ショルダーバッグ Venus 合皮ショルダーバッグ 3219031 レディース チョコレート×シルバー(180)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 29分に出品され03月20日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーストボーイ ショルダーバッグ Venus 合皮ショルダーバッグ 3219031 レディース チョコレート×シルバー(180)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: [素材]表地：合成皮革 裏地：ポリエステル 100％
・商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。
・大人っぽく高級感があるVenusのショルダーバッグ。
・大人気ショルダーバッグの合皮バージョンです。
・性別:レディース
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 31.90 cm
奥行 : 37.29 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
387 入札履歴
終了
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