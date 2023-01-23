『業務用 USB 片耳 ヘッドセット Blackwire 3310-M USB-A 212703-01【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 03時 46分に出品され04月09日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
業務用 USB 片耳 ヘッドセット Blackwire 3310-M USB-A 212703-01
【商品説明】
・118 dBA を超える音量から 耳を保護する音響制限機能。
・Microsoft Teams 認証モデル
・USB-A端子接続モデル
・ノイズキャンセルマイク搭載
・マイク部分を回転させることにより左右どちらの耳にも装着可能
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
278 入札履歴
終了
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