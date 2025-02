トゥームレイダーIII【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

TombRaiderIII and Lara Croft c and TM Core Design Limited. 1997-1999. c Eidos Interactive Limited.1997-1999. c Enix 1999.(japanese version) All Rights Reserved.



全世界で1000万本を売り上げた「トゥームレイダー」の第3弾がついに登場です。今作も主人公はもちろんお馴染みのララ・クロフト。今回も、インドのジャングルや寺院、ロンドンの下水道や摩天楼、ネバダの砂漠やエリア51などなど世界を股にかけた大冒険を繰り広げます。グラフィックもさらに美しくなり、ダッシュ、ほふく前進、モンキースイングなど、ララのアクションにも新しい動きが加わりました。操作系はデュアルショック振動&アナログ対応で、ますます「冒険」の臨場感がアップしています。また、ゲームバランス等も含めローカライズを行った「日本版」と、オリジナルに全く手を加えていない「海外版」を同梱し、2枚組で好評発売中です。



