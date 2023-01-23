『シナコバ ワッチキャップ ニット帽 メンズ アクリル70% 毛30% 頭回り58cm オリジナルジャガード 22277770 (ネイビー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 27分に出品され04月15日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シナコバ ワッチキャップ ニット帽 メンズ アクリル70% 毛30% 頭回り58cm オリジナルジャガード 22277770 (ネイビー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
824 入札履歴
終了
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