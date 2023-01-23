『オカ 乾度良好Dナチュレ ロングマット ベージュ 約50cm×240cm (キッチンマットや玄関マット、リビングマットなど多目的に)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 33分に出品され03月31日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オカ 乾度良好Dナチュレ ロングマット ベージュ 約50cm×240cm (キッチンマットや玄関マット、リビングマットなど多目的に)



【商品説明】

・サイズ：約50cm×240cm（マットの高さ 約1.3mm）

・マットの高さ：約13mm（パイル長 約8mm）

・生産国：中国

・素材：アクリル100％（特殊吸水加工／抗菌防臭加工）

・裏面：すべり止め加工



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 51.40 cm

奥行 : 60.80 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。