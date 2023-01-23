『INTERFORM INC. インターフォルム 掛け時計 壁掛け 鳥 振り子 ブラウン インテリア PICUS ピークス CL-5743BN【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 36分に出品され03月15日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INTERFORM INC. インターフォルム 掛け時計 壁掛け 鳥 振り子 ブラウン インテリア PICUS ピークス CL-5743BN
【商品説明】
・【おすすめ！】 ラテン語でキツツキの意味をもつ“ピークス”。遊び心を形にしたキュートなウォールクロックはプレゼントにも最適です。
・【使用シーン】 和やかな空間を演出する微笑ましいキツツキの動きは子供っぽくなりすぎないデザインなので、キッズルームはもちろんリビングやダイニングなど皆が集う空間にもフィットします。
・【商品の仕様】 素材: プラスチック/サイズ: 直径41.5cm、奥行き3cm、/振り子付きステップムーブメント仕様/壁掛け用木ネジ付/単3乾電池を使用してください(電池は別売です)/重量: 0.3kg
・【商品の概要】 大きく枝を広げた木にとまった黄色いキツツキが、幹をコツコツとつつく
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 42.50 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7743
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¥ 7743
落札価格7746円
135 入札履歴
終了
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