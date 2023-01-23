『natalini(ナタリーニ) フォトフレーム シェル 木製 写真フレーム 2面 イタリア製 10 x 15cm はがきサイズ x 2折りた【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 22分に出品され03月06日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
natalini(ナタリーニ) フォトフレーム シェル 木製 写真フレーム 2面 イタリア製 10 x 15cm はがきサイズ x 2折りた
【商品説明】
・サイズ:内寸/約10×15cm 、外寸/約13.3×18.3cm (フレーム2個折りたたみ式）
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・原産国 イタリア
・材質 フレーム 木(フレーム表のみ真珠層コーティング）カバー部分：ガラス
・注意事項:手作りのため、色味や色の出方、サイズ等は多少の誤差があります
・裏側:ソフトベルベット フレーム部分真珠層使用， 白箱入り，側面は黒
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
438 入札履歴
終了
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