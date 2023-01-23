『リー リュック Lee ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 00時 25分に出品され03月22日 00時 25分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー リュック Lee ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック
【商品説明】
・PC・タブレット収納ポケットあり
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: 約26L
・留め具の種類: ファスナー
・約タテ48×ヨコ30×マチ16cm
・表地: ポリエステル
・重量:約650g
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 43.40 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
336 入札履歴
終了
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