『ヨガ ボルスター (ライトベージュ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 11分に出品され03月31日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヨガ ボルスター (ライトベージュ)
【商品説明】
・あたりが柔らかく優しい風合いながら、高さは損なわずフィット感も重視。
・カバーはハズして洗濯可能※洗濯表示はカバー裏面にあります
・カバー綿100%、中ポリエステル、ウレタン
・サイズ280×630×160
・取っ手は両サイドについています。裏にファスナー
X091JFFLHK
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
627 入札履歴
終了
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