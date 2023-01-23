『ヨガ ボルスター (ライトベージュ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 11分に出品され03月31日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヨガ ボルスター (ライトベージュ)



【商品説明】

・あたりが柔らかく優しい風合いながら、高さは損なわずフィット感も重視。

・カバーはハズして洗濯可能※洗濯表示はカバー裏面にあります

・カバー綿100%、中ポリエステル、ウレタン

・サイズ280×630×160

・取っ手は両サイドについています。裏にファスナー

X091JFFLHK

【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。