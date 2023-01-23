『Magnetic Blocks for Toddler Toys Age 2-4 STEM Magnetic Building Blo 並行輸入【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 37分に出品され04月18日 18時 37分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ Large

・・Size:Large

・Endless Creativity Toddler ToysOur magnetic blocks for toddlers age 1-3 included fun booklet easy reference to build various kinds of models.When you shake blocks also rustle like little bells which will attract kids attention and keep them busy.

・Super Permanent Strong MagnetThe magnetic cubes for toddler toys age 2-4 are built with lots of magnet particles which can Easily and firmly click together with a pleasant sound and not easy to fall apart.Great STEM toy f